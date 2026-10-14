Мультипликатор Бардин высказался о конкуренции с ИИ

Нейросеть может быть инструментом в руках талантливого мультипликатора, но не способна сгенерировать «гениальный отход в сторону», сказал в эфире НСН Гарри Бардин.

© nsn.fm

Мультипликаторы могут сегодня соревноваться с искусственным интеллектом (ИИ) только в идее, но не в форме, заявил в интервью НСН известный российский художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин, получивший в 1988 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за мультфильм «Выкрутасы».

Председатель совета директоров «Союзмультфильм» Юлиана Слащева ранее сообщила, что эта киностудия использовала ИИ при создании анимационного проекта «Тайны Чароводья». По ее словам, сроки работы над персонажами сократились с трёх лет до нескольких месяцев. Бардин объяснил, в чем мультипликаторы сегодня могут превзойти нейросети, а в чем нет.

«ИИ собирает всю информацию, которая была до него, но никогда не сделает шаг в сторону, что способен сделать только человек. Нейросеть не способна сгенерировать гениальный отход в сторону. Сегодня они могут делать очень красиво и качественно, поэтому мультипликация может соревноваться с ИИ только самой идеей, а не формой, в этой плоскости соревноваться бессмысленно», — сказал он.

Режиссер сравнил ИИ с топором и пилой, указав, что первичной должна быть идея.

«У меня на студии делают персонажей вручную, а другие пусть делают, что хотят. Главное, что искусственный интеллект — это как топор или пила, это инструмент. За всем этим должен стоять человек, который должен быть талантлив и умен. ИИ — это приложение к человеку, а не человек — к интеллекту. Главное — это идея и сценарий, а дальше уже второй вопрос, как это будет сделано», — заключил собеседник НСН.

Президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию Лариса Шевченко ранее заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о необходимости оградить малышей от «мусорных» мультфильмов, в которых шокируют и внешний вид героев, и их действия.