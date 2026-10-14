Критики хвалят фильм «Кит: Во тьме глубин» со звездой «Обители зла»

16 октября состоится мировая премьера фильма «Кит: Во тьме глубин» — нового триллера со звездой «Обители зла» Остином Абрамсом. Многие критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 83% свежести.

Обозреватели хвалят ленту за удачное сочетание напряжённого триллера с глубокой драмой о взаимоотношениях отца и сына. Отдельно отмечают жестокие сцены с главным героем внутри кита — по словам критиков, именно подобные эпизоды вызывают чувство паники. Ругают проект за слишком скучный сюжет, в котором происходит слишком мало интересных событий.

Что пишут критики про фильм «Кит: Во тьме глубин»:

Это странный, гротескный и очень серьёзный фильм о монстрах, которому удаётся совершить почти невыполнимый баланс между высококонцептуальным хоррором на выживание и семейной драмой.

Фильм «Кит: Во тьме глубин» погружает зрителя в невообразимо пугающую, невероятно отвратительную и вызывающую панику обстановку, которая играет на первобытных человеческих страхах перед тем, чтобы быть хищником или жертвой.

Мерзкий и напряжённый сюжет о человеке внутри гигантского кита, который каким-то образом превращается в душераздирающую и глубокую историю об отцах, сыновьях и старых ранах. Остин Абрамс демонстрирует лучшую в своей карьере актёрскую игру.

Все фильмы в той или иной степени манипулируют зрителями, но авторы «Кита» настолько откровенно играют на их эмоциях, что драматические сцены кажутся менее правдоподобными, чем сцены внутри кита.

Как оказалось, провести час внутри кита на самом деле довольно скучно, несмотря на захватывающую сцену, предшествующую тому, как Джея проглатывают вместе с гигантским кальмаром — этот эпизод совершенно теряется в происходящем.

«Кит: Во тьме глубин» основан на одноимённом романе Дэниела Курса. Сюжет расскажет о молодом аквалангисте, который погружается в океан, чтобы найти останки своего отца. В один момент его проглатывает гигантский кит — теперь у него есть только час, чтобы выбраться живым. Помимо Абрамса, главные роли исполнили Джош Бролин («Мстители: Финал»), Эмили Радд («Подземелье вкусностей») и Элизабет Шу («Пацаны»).