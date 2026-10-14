У сериала «Девочки» будет новый сезон

Лина Данэм объявила о возвращении сериала «Девочки». Новый сезон популярного телешоу 2010-х будет состоять всего из пяти эпизодов, съемки пройдут летом 2027 года – спустя десять лет после выхода на HBO финального эпизода шестого сезона.

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Объявление было обставлено как видеочат с участием четырех исполнительниц главных ролей – самой Лины (которая играла Ханну, а также является сценаристом, режиссёром и продюсером «Девочек»), Заши Мэмет (Шошанна), Эллисон Уильямс (Марни) и Джемаймы Кёрк (Джесса), а в финале к ним присоединился исполнитель роли Элайджи Эндрю Рэннеллс.

Мы всегда говорили, что вернемся к «Девочкам» только в том случае, если у нас появится конкретная история, которую нам не терпится рассказать, - говорит Данэм. - Я скучала по этим героиням, но долгое время не могла представить их в сегодняшнем дне. А потом, как раз перед моим сорокалетием, они начали «разговаривать» со мной в душе. И, как вы, возможно, помните, если уж эта пятерка начинает говорить, остановить их довольно сложно... Редко выпадает шанс вернуться к тому, что изменило твою жизнь, обладая взглядом из будущего и совершенно новым уровнем благодарности и понимания. Я люблю этих девчонок (и парня), наших друзей из HBO и всех тех, кто продолжает открывать для себя этот сериал и заново напоминает нам, ради чего мы всё это делаем: ради радости быть вместе...

«ИнтерМедиа» напоминает, что премьера комедийного сериала «Девочки», рассказывавшего о повседневной жизни нескольких 20-летних подруг и их друзей, состоялась на HBO в 2012 году. Проект получил признание зрителей и критиков, в том числе два «Золотых глобуса» в 2013 году. Помимо вышеперечисленных актеров, в нем снимались Адам Драйвер, Алекс Карповски, Эбон Мосс-Бакрак, Питер Сколари и многие другие.

Джадд Апатоу возвращается в качестве исполнительного продюсера, но в официальном пресс-релизе не упоминается Дженни Коннер — соавтор и шоураннер оригинального сериала. Возможная причина кроется в недавних мемуарах Данэм «Famesick», где она описала их рабочие отношения как токсичные.