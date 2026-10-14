Появился жуткий постер рождественского фильма «Скрудж» с Джонни Деппом

Кинокомпания Paramount Pictures представила новый постер фильма «Скрудж». Картина с Джонни Деппом выйдет в мировой прокат 13 ноября.

Лента представляет собой новую экранизацию знаменитого произведения «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. Оригинальная повесть рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

© Постер

Вместе с Джонни Деппом в ленте также снялись Иэн Маккеллен («Властелин колец»), Трэмелл Тиллман («Разделение»), Руперт Гринт («Гарри Поттер») и другие актёры. Режиссёром выступил Тай Уэст — автор нашумевшего триллера «Максин XXX».