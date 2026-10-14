Лянка Грыу и Елена Ксенофонтова сыграют в сериале «Черешневый сад»

Съемки сериала «Черешневый сад» стартовали в Геленджике в начале октября 2026 года. Главные роли в многосерийной мелодраме режиссера Александра Амирова (кинофраншиза «Царевна-лягушка») исполняют Лянка Грыу, Иван Зайцев, Елена Ксенофонтова, Александрина Олексюк, Пётр Романов, Михаил Горевой, Руслан Джайбеков, Илья Акинтьев, Фёдор Бутин и другие.

Кондитер Татьяна (Грыу) уверена, что ее жизнь состоялась: рядом любимый муж Никита (Романов) и взрослеющая дочь Катя (Олексюк), - сообщается в синопсисе. - Но муж внезапно исчезает, неизвестные требуют выкуп, а Татьяна остается без квартиры и средств к существованию. Вместе с дочерью она вынуждена уехать в приморский город, в дом матери Ларисы (Ксенофонтова), с которой давно не может найти общий язык. Рядом находится семейный черешневый сад, восстановленный местным фермером Андреем (Зайцев). Их вынужденное соседство начинается с конфликтов, но вскоре они вместе берутся за производство варенья и борьбу за сад. Однако прошлое не отпускает Татьяну: исчезновение мужа связано с тайнами, которые угрожают ей и ее близким. Возвращение домой становится для героини шансом спасти семью, помириться с матерью и дочерью и начать жизнь заново.

Съемки сериала пройдут в Геленджике, Новороссийске и Москве.

Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная запланирована в эфире канала «Россия».