Фильм «Бумажный тигр» выйдет в России на неделю позже

Локализованный трейлер и новую дату российской премьеры фильма «Бумажный тигр» (Paper Tiger) обнародовала 14 октября 2026 года кинокомпания «Парадиз». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в драме режиссёра и сценариста Джеймса Грея исполнили Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон и Майлз Теллер, а также снялись Холден Гудман, Росслин Грир, Джоэль Марш Гарлэнд, Димитар Маринов и другие.

© Постер

Два брата пытаются осуществить американскую мечту, но сталкиваются с мафией, которая значительно усложняет им задачу и проверяет их семейную связь на прочность, - сообщается в синопсисе.

<img class="" src=""/>

Фильм «Бумажный тигр» выйдет в российский прокат 19 ноября.