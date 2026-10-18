Кинематографисты Франции предупредили об угрозе исчезновения национального кино

Свыше 170 французских кинематографистов выступили против проекта бюджета на 2027 год. Они предупредили об угрозе «беспрецедентного вытеснения французского кино с экранов».

Открытое письмо опубликовала Le Monde. Оно адресовано прежде всего депутатам, которым предстоит пересматривать бюджет. В числе подписантов известные режиссеры Жак Одияр, Жюстин Трие, братья Дарденн и Клер Дени.

Авторы обращения отмечают, что удвоение НДС на услуги Canal+ и сокращение финансирования общественного телевидения France Tеlеvisions на 47 млн евро вместе с возможным изъятием средств Национального центра кино и анимации может привести к сокращению производства на 80 фильмов ежегодно.

Кинематографисты также потребовали принять отдельный «закон о кино», который закрепит правила выхода фильмов на стриминговых платформах, будет регулировать применение искусственного интеллекта и защитит государственное финансирование отрасли.