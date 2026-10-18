Режиссер объяснил, почему цензура в кино станет катастрофой для индустрии

Народный артист РФ режиссер Павел Лунгин считает, что введение цензуры в кинематографе стало бы большой ошибкой, а регулировать прокат зарубежного кино нужно естественным путем, без запретов и лишних комиссий. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«С одной стороны, деньги всем отдавать надо, иначе индустрия не выживет. С другой — надо, чтобы существовали и свободные продюсеры, которые могут принимать нетипичные, смелые решения, находить то, что государство никогда не сумеет найти. Мне кажется, пусть расцветают сто цветов, и надо сохранить государственную поддержку, но, конечно, нельзя вводить цензуру. Это было бы большой ошибкой», — сказал режиссер.

Говоря о недавних новостях про квотирование зарубежного кино, Лунгин отметил, что фильтровать зарубежный контент не нужно.

«Запрещать ничего не надо, разрешать тоже. У нас всегда хотят что-то запретить и что-то разрешить. Это должно развиваться естественным образом, потому что сразу появляется комиссия по отбору, потом комиссия по тому, как отбирается эта комиссия, потом председатель той комиссии, которая отбирает комиссию, которая отбирает другие комиссии. И где тут кино?» — пояснил он.

Полный текст интервью будет опубликован 19 октября.