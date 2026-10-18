От потерянного времени до Чудища Лохматого: какие фильмы ждут нас на этой неделе

«РГ» рассказывает, какие фильмы ждут зрителей на этой неделе.

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Кинотеатры: новое прочтение классики

«Сказка о потерянном времени». Режиссер Андрей Никифоров перенес мудрую сказку Евгения Шварца в современный мир. На этот раз заколдованных школьников и коварных злых волшебников, крадущих молодость через гаджеты, сыграли Александр Лыков, Людмила Артемьева и Алексей Маклаков.

«Морозко» — еще один амбициозный семейный проект в жанре фэнтези от «Централ Партнершип». Режиссер Эдуард Бордуков приготовил сказку, которая напомнит взрослым и детям о силе зимнего волшебства. Сестры Настя и Марфа хотят вернуть зиму в родную деревню. Елизавета Боярской в роли злой ведьмы.

«Цикл зверя» — британский фантастический триллер для любителей пощекотать нервы. Фильм, добравшийся до нас после показов на престижных фестивалях жанрового кино Fantastic Fest и Beyond Fest, обещает мрачную атмосферу и неожиданные сюжетные повороты.

«Барашек Шон и Чудище Лохматое» — долгожданная порция первоклассного юмора от легендарной студии Aardman. На этот раз любимому пластилиновому герою придется спасать ферму Мосси-Боттом от «пушистого апокалипсиса» и таинственного монстра.

Стриминг: домашние сеансы для уютных вечеров

Цифровые платформы на этой неделе делают ставку на продолжения хитовых зарубежных сериалов.

«Голубая кровь Бостона» (Boston Blue) — на стриминговых сервисах доступен долгожданный криминальный спин-офф популярной полицейской саги. Главный герой переезжает в Бостон и берется за распутывание дел влиятельных кланов.

«Страна огня» (Fire Country) — возвращение зрелищной драмы с 5-м сезоном. История о заключенных-пожарных, сражающихся со стихией в лесах Калифорнии, продолжается.

Лидер проката: рев моторов вне конкуренции

А тем временем историческая драма «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским уверенно возглавляет российский кинопрокат. Проект стартовал с оглушительным успехом, заработав рекордные 282,8 миллиона рублей за первые выходные, а к текущей неделе его общие кассовые сборы вплотную приблизились к отметке в 400 миллионов рублей. История создания первого отечественного автомобиля «Руссо-Балт» прочно удерживает первое место и не думает сдавать позиции.