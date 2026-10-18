Докфильм «Увидеть все» установил рекорд

По итогам первого уикенда сборы документального фильма «Увидеть всё» достигли $15 млн в США. Картина про мошенницу Элизабет Холмс заняла вторую строчку в местных чартах, уступив ленте «Уличный боец» по Street Fighter.

Проект продемонстрировал самый большой старт для документального фильма за 22 года, со времён выхода «Фаренгейт 9/11» ($24 млн). «Увидеть всё» также дебютировала выше самых позитивных прогнозов, став новым хитом студии А24 даже среди художественных картин 2026 года — к примеру, успешная лента «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей собрала в первые выходные $14,3 млн в США. Учитывая скромный бюджет документального фильма, не превышающий $10 млн, он с лёгкостью окупится и начнёт приносить прибыль.

«Увидеть всё» официально выйдет в российском прокате 19 ноября. Картина рассказывает о жизни скандальной Элизабет Холмс за 34 дня до отправки в колонию — её осудили на 11 лет тюрьмы за крупное мошенничество. В 2003 году она создала стартап Theranos, где продвигала несуществующую технологию, которая якобы могла делать десятки анализов крови по одной капле из пальца. Благодаря этому ей удалось обмануть большое количество инвесторов и пациентов. Режиссёрами ленты выступили Нэйтан Филдер («Проклятие») и Ланс Оппенгейм («Прайм-тайм»). Критики в восторге от нового документального фильма: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 99% свежести.