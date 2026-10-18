Критики оценили фильм «Тенцинг»

16 октября на стриминговом сервисе Apple TV состоялась премьера фильма «Тенцинг» — драмы о восхождении на Эверест с Томом Хиддлстоном («Локи») в главной роли. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 98% свежести.

Обозреватели хвалят картину за эпическую съёмку, которая демонстрирует все трудности и одновременно красоту восхождения главных героев на гигантскую гору. Отдельно отмечают великолепные работы Тома Хиддлстона, Уиллема Дефо и других актёров, сделавших персонажей трогательными и глубокими. Ругают проект за слишком предсказуемый сюжет, который не выделяет его из списка других биографических фильмов.

Что пишут критики про фильм «Тенцинг»:

«Благодаря потрясающим кадрам скалолазания, трогательным моментам, которыми делятся главные герои, захватывающей структуре и великолепному актёрскому составу второго плана, который помогает поддерживать драматизм и напряжение на должном уровне, фильму легко увлечь зрителя».

«Этот биографический фильм напоминает эпические картины 1980-х и 1990-х годов, такие как "Ганди" и "Последний император", — эмоциональная и вдохновляющая лента, посвященная малоизвестной исторической личности».

«Вдумчивый, медитативный, захватывающий и прекрасно снятый фильм "Тенцинг" — это поистине картина, которой стоит насладиться».

«Фильм предлагает одновременно захватывающие приключения и историческое повествование, рассказанное с уникальной точки зрения и основанное на столь же увлекательных, противоречивых взглядах, хотя простота сюжета в конечном итоге не позволяет ему достичь своего пика».

«"Тенцинг", возможно, и рассказывает замечательную историю о выдающемся человеке, но ему не удаётся вызвать сильные эмоции. Он снят профессионально, актёрская игра хороша, а операторская работа красива, но чего-то определённо не хватает на пути восхождения Тенцинга на экраны».

«Тенцинг» основан на реальных событиях, которые произошли в 1953 году. Главными героями выступают Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари — по сюжету им предстоит стать первыми людьми, которые поднялись на вершину горы Эверест.