Фильм «Уличный боец» стал лидером американских чартов

По итогам первых выходных сборы фильма «Уличный боец» достигли $30 млн в США. Экранизация культового файтинга Street Fighter стала лидером местных чартов, опередив документальную ленту «Увидеть всё».

В мировом прокате картина заработала $51 млн. «Уличный боец» продемонстрировал удачный старт для фильма, бюджет которого составил $82 млн. Тем не менее сборы за первый уикенд у новой ленты оказались меньше, чем у другой недавней экранизации файтинга «Мортал Комбат 2» ($63 млн). Ленте понадобиться продемонстрировать большую выдержку в прокате, чтобы окупиться.

«Уличный боец» выйдет в России неофициально уже 22 октября. Главными героями фильма выступают Рю и Кен, которые знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь Ли — она приглашает бойцов поучаствовать в мировом турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить. В картине сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики) и другие артисты. Проект низко оценили критики, но тепло приняли зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 41% свежести от обозревателей и 79% от пользователей.