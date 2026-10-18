В Перми показали индустриальное кино

Первый в России кинофестиваль фильмов о людях труда, промышленности и технологиях «Прометей» завершился в Перми. Здесь прошли показы как современных картин на эту тему, так и снятых десятки лет назад, еще в советское время.

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«Считаю, что это было историческое событие без всяких натяжек, — отметил Евгений Григорьев, креативный продюсер "Прометея". — Нам, киношникам, удалось объединиться с промышленниками, показать фильмы о том, как мы строили, создавали страну, как мы строим сейчас, что с нашим индустриальным будущим».

В программе фестиваля было десять современных фильмов, но самым первым организаторы показали легендарную ленту «Директор» 1970 года с Николаем Губенко в главной роли. Картина повествует о рождении советского автопрома, знаменитых грузовиков ЗИЛ.

Сам фестиваль стал итогом большой работы пермских кинематографистов и Свердловской киностудии. Показанные на «Прометее» фильмы подтверждают слова поэта об Урале как об опорном крае державы. Например, картина «Когалым. Особенная порода» рассказывает о жителях Когалыма: они смогли победить суровую природу и построить город, ставший одним из промышленных центров России. С ней перекликается картина «Демидовы», вышедшая на экраны в 1983 году, — киноповесть о семье основателей уральской горнозаводской цивилизации. И таких перекрестков на фестивале было немало.

Почетными гостями фестиваля «Прометей» стали известные артисты — братья Виктор и Иван Добронравовы. Младший, Иван, отметил:

«Мы все трудовой народ, и кино, о том, как мы строим, снимать надо в обязательном порядке».

В ходе деловой программы, посвященной сотрудничеству киноиндустрии и промышленности, обсуждалось, как показывать современное производство,используя для этого новые медиавозможности.