Компания Nielsen представила данные о самых популярных сериалах октября 2026 года. По данным аналитиков, шоу «К востоку от Эдема» с Флоренс Пью набрало 1,16 млрд отсмотренных минут на стриминговом сервисе Netflix.

Такого результата мини-сериал добился на второй неделе с момента выхода — премьера состоялась 1 октября. При этом количество просмотров в минутах резко выросло по сравнению с показателями первых семи дней (782 млн). Проект остаётся в топ-3 самых популярных сериалов октября, уступая «Кэрри» (1,2 млрд минут) и «Глубине» (1,18 млрд минут).

«К востоку от Эдема» представляет собой экранизацию одноимённого произведения Джона Стейнбека. Шоу рассказывает о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. История посвящена предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии начала XX века. Проект получил высокие оценки от зрителей и критиков: на Rotten Tomatoes новинку рекомендуют к просмотру 87% обозревателей 85% пользователей.