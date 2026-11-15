Заключительный этап съемок военно-исторического фильма «Приказано жить-2» прошел в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Белорусская деревня 1943 года выросла у нас в Мокшанском районе, где прошел заключительный этап съемок военно-исторического фильма "Приказано жить-2". Над его созданием работают сотрудники центра культурного развития "Дом офицеров" при поддержке регионального отделения РВИО [Российского военно-исторического общества]. Вторая часть киноленты откроет зрителям новые страницы истории пензенцев, защищавших белорусские деревни в составе партизанского отряда №112», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в субботу, 14 ноября.

Олег Мельниченко отметил, что особое место в сюжете занимает история уроженца пензенской земли Василия Монахова, который возглавил отряд после героической гибели командира Алексея Черткова.

«В фильме заняты актеры пензенского драмтеатра, ТЮЗа города Заречного, а также воспитанники "Театра на Ленинградской" — постоянного участника фестиваля ПФО "Театральное Приволжье". Повествование по сюжету ведется от лица детей, внуков и правнуков партизан из России и Беларуси. Очень ценно, что авторам проекта удалось записать воспоминания Нины Михайловны Данилкович — единственного оставшегося свидетеля борьбы партизанского отряда №112, — уточнил глава региона. — Горжусь, что в Пензенской области снимают не только художественное, но и документально-игровое кино. Такие проекты помогают сохранять память о наших героических земляках».

Он добавил, что, как ожидается, премьера фильма состоится в 2027 году.