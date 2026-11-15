В Кыргызстане впервые прошла церемония вручения Национальной кинопремии «Кызыл Алма». В переводе на русский — «красное яблоко». Почему премия получила такое название, узнала корреспондент «МИР 24» Анель Дангулова.

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«"Кызыл Алма" — это известный рассказ Чингиза Айтматова, который был экранизирован режиссером Толомушем Океевым. Выбор такого названия для национальной кинопремии — дань уважения творчеству великого писателя и истории кыргызского кинематографа», — рассказала корреспондент.

Настоящим триумфатором стал фильм «Кассандра», завоевавший семь наград из 16 возможных. Жюри отметило работу художника-постановщика, оператора, монтажера. А главную награду за лучшую режиссуру получил Бекзат Пирматов.

«Кассандра» — мистическая история, в которой кыргызская мифология переплетается с человеческими переживаниями. В основе сюжета — легенда об Албасты, древнем злом духе. Фильм затрагивает темы страха, утраты и борьбы.

За признанием заслуг кинематографистов стоит и более масштабная задача — создать условия для дальнейшего развития отечественного кино. В последние годы государственная поддержка отрасли заметно выросла. Если три года назад на ее развитие выделяли 80 миллионов сомов, то в 2025 году — уже около миллиарда, примерно столько же в рублях.

«Уже второй-третий год наш уважаемый президент Садыр Жапаров уделял внимание, очень хорошую финансовую, материальную и моральную поддержку. Я думаю, идет на расцвет. Вот недавно наши ребята с фильмом "Айтматов" получили бриллиантовую бабочку, которую организовал Никита Михалков в Москве. Мы тоже рады», — заявил председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Бусурман Одуракаев.

А 17 ноября в стране отметят День кыргызского кино. В этом году исполняется 85 лет с момента основания первой студии кинохроники во Фрунзе. Именно с этой даты началась история национального кинематографа.