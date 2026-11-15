Создатель сериала «Секретные материалы» Крис Картер хочет продолжить историю агентов ФБР Фокса Малдера и Даны Скалли с Дэвидом Духовны и Джиллиан Андерсон. Об этом он рассказал в интервью изданию Page Six.

По словам Картера, сначала нужно дождаться, пока перезапуск франшизы от режиссера Райана Куглера найдет свою аудиторию. Только после этого станет понятно, как вернуть на экран прежних героев.

«Я приложил немало усилий, чтобы в четырех эпизодах двух последних сезонов заложить основу для новой истории — будь то фильм или мини-сериал», — сказал он.

Картер признался, что знает, как продолжится история Малдера и Скалли после финала 11-го сезона, в котором героиня сообщила о беременности. С Куглером он созванивался, но, по его словам, благословение тому было не нужно: права на франшизу принадлежат Disney.

«Он продолжает с того места, где мы остановились, но по-своему подходит к идее, концепции и душе сериала», — отметил сценарист.

Картер добавил, что верит в Куглера, считает его блестящим режиссером и ждет, как тот заново раскроет жанры, в которых работали «Секретные материалы».

Hulu официально заказал перезапуск в октябре 2026 года. Новых агентов ФБР сыграют Химеш Патель и Даниэлла Дедуайлер, в эпизодах появятся Эми Мэдиган, Стив Бушеми и Бен Фостер. По сюжету ФБР вновь открывает давно закрытый отдел, расследующий необъяснимые дела.

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