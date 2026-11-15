Индийские кинематографисты планируют снять первый полнометражный болливудский фильм на территории Якутии. Компании Picture Perfect, якутская студия Saidam Baryl и национальная государственная кинокомпания «Сахафильм» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Первым совместным проектом может стать романтическая драма «Уикенд» (Weekend). Об этом сообщает «Кинобизнес сегодня».

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Договоренность была достигнута по итогам IX Якутского международного кинофестиваля, проходившего с 4 по 9 ноября. Инициатором проекта выступил индийский продюсер Вивек Сингхания, основатель компании Picture Perfect. Со стороны Якутии в соглашении участвуют режиссер и продюсер Степан Бурнашев, возглавляющий студию Saidam Baryl, и генеральный директор «Сахафильма» Алексей Егоров.

В центре сюжета будущей картины окажутся двое молодых людей, Варун и Кая, чья случайная встреча и проведенные вместе выходные неожиданно меняют их жизни. Первоначально действие романтической истории должно было разворачиваться в Индии, однако теперь авторы рассматривают возможность перенести часть событий в Якутию, адаптировав сценарий к местным природным и культурным особенностям.

Среди потенциальных съемочных площадок рассматриваются Якутск, река Лена, знаменитые Ленские столбы, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также небольшие населенные пункты республики. Особое внимание создатели уделяют якутским белым ночам, которые могут стать одной из визуальных особенностей романтической истории.

По словам Вивека Сингхании, индийский кинематограф обладает способностью открывать зрителям новые страны и регионы. Продюсер отметил, что природные ландшафты и культура Якутии практически неизвестны массовой индийской аудитории, а совместный фильм может познакомить ее с одним из самых необычных регионов России.

При этом сотрудничество не ограничится использованием местных пейзажей. К производству предполагается привлечь якутских операторов, художников, технических специалистов и съемочные группы. Студия Saidam Baryl займется оценкой производственных возможностей, адаптацией сценария и организацией работы на местах. «Сахафильм» рассмотрит возможность предоставления съемочного оборудования, инфраструктуры и помощи в выборе локаций.

Степан Бурнашев подчеркнул, что для якутской киноиндустрии проект представляет интерес прежде всего как возможность полноценного творческого сотрудничества с иностранными коллегами. Режиссер известен по картинам «Черный снег», «ЫТ» и «Айта», получившим признание за пределами республики.

Индийская съемочная группа может посетить Якутию уже в 2027 году, чтобы изучить потенциальные площадки и определить условия будущего производства. Компания Picture Perfect тем временем продолжит разработку фильма и поиск партнеров в Индии.

Создатели также рассчитывают, что совместная картина будет способствовать развитию кинотуризма в регионе. Сингхания напомнил, что его предыдущие международные проекты привлекали внимание индийских зрителей к местам съемок в Европе и Азии.

Пока «Уикенд» находится на стадии разработки. Окончательное решение о начале производства не объявлено, актерский состав и режиссер будущего фильма также не названы. Дата премьеры остается неизвестной.