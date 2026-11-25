Компания Amazon объявила о продлении сериала «Властелин колец: Кольца власти» на четвёртый сезон. Это произошло за сутки до выхода финальных эпизодов третьего сезона, которые появятся 25 ноября.

В Amazon отметили, что «Кольца власти» остаются одним из главных проектов онлайн-кинотеатра Prime Video. Съёмки продолжения должны начаться весной в Великобритании, сейчас авторы пишут сценарий. Шоураннерами вновь выступят Джей Ди Пэйн и Патрик МакКей. Премьера четвёртого сезона состоится уже в 2028 году.

Третий сезон «Колец власти» продолжает историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия. К главным ролям в продолжении вернулись Морвет Кларк («Тёмные начала»), Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»), Роберт Арамайо («Я ругаюсь») и другие актёры.