Топ-7 советских зимних фильмов

Советские фильмы для многих остаются лучшими в истории кино. Большинство предпочитает именно старые картины современному кинематографу. «Рамблер» собрал для вас 7 лучших советских фильмов, которые смогут создать предпраздничное зимнее настроение. И пусть многие из них вы знаете наизусть, все равно пересматривать их – сплошное удовольствие.

«Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 год

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Режиссер Александр Роу

Фильм, снятый по мотивам известной повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». В сюжете кузнец Вакула, разгневавший черта и озабоченный тем, как бы достать своей возлюбленной Оксане так желаемые ею черевички из самого императорского дворца. Черт предлагает Вакуле сделку, однако тот умудряется одолеть нечистую силу и все же угодить любимой.

«Морозко», 1964 год

Режиссер Александр Роу

Добрая сказка о простой семье со спокойным отцом, сварливой мачехой и двумя дочерьми – умницей и красавицей Настенькой и ленивой и вредной Марфушей. Однажды мачеха, вечно нагружающая Настю работой, решила и вовсе избавиться от нее, отправив в зимний лес. Но там Настеньку ждала любовь и испытания, которые пришлось ради нее пройти.

«Зигзаг удачи», 1968 год

Режиссер Эльдар Рязанов

История о том, как молодой фотограф выигрывает 10000 рублей, после чего разгорается целый скандал с общественным судом, ведь деньги на облигацию государственного займа фотограф взял из кассы взаимопомощи. Гнев коллег удалось усмирить только во время празднования Нового года.

«Карнавальная ночь», 1956 год

Режиссер Эльдар Рязанов

Музыкальный фильм, моментально ставший лидером кинопроката и покоривший сердца зрителей на многие годы вперед. До сих пор эта лента является одной из самых любимых для просмотра в новогодние праздники. История рассказывает о том, как в самый канун Нового года работники Дома культуры борются с товарищем, временно исполняющим обязанности директора, который в последний момент задумал поменять всю программу, заменив веселые и яркие номера молодежи на более «серьезные» выступления.

«Снежная сказка», 1959 год

История о фантазере Мите, который хвастал в школе своими «волшебными» часами. Но внезапно все его сказки стали превращаться в быль – волшебные часы понадобились уходящему году, дабы он смог их перевести и не уступить свое место Новому.

«Чародеи», 1982 год

Режиссер Константин Бромберг

Одна из самых популярных советских новогодних комедий, рассказывающая о любви и магии, которая помогла юному влюбленному разрушить чары и расколдовать свою невесту, являющуюся научной сотрудницей Института волшебства. Фильм снят по мотивам произведения братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

«Старый Новый год», 1980 год