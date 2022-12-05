Каких артистов мы увидим в новогодних «Голубых огоньках»

Российские федеральные каналы приступили к съемкам новогодних развлекательных программ, которые будут показывать по телевизору в праздники. «Вечерняя Москва» выяснила, каких артистов мы увидим в ночь 31 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Практически на всех каналах мы сможем лицезреть артиста, которого уже прозвали открытием года, — певца SHAMAN, который исполнит полюбившуюся жителям нашей страны песню «Я русский» и другие свои патриотичные хиты.

На Первом канале съемки начнутся буквально на днях. Известно, что в этом году звезды представят песни пока неизвестных авторов. Из лиц, увы, разнообразия особого не будет — все те же, что и на канале «Россия». НТВ также покажет традиционный новогодний выпуск «Квартирника у Маргулиса» и шоу «Маски».

ТНТ в этом году решило выделиться и представить зрителям комедию «Самоирония судьбы» (пародия на фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»). Попкороль Филипп Киркоров перевоплотится в Ипполита, Женю Лукашина сыграет Тимур Батрутдинов, Галю и Надю изобразит Ольга Бузова.