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15 часов назад

Режиссер "Реальной любви" Ричард Кертис назвал фильм "устаревшим"

Газета.Ru

Режиссер и сценарист Ричард Кертис раскритиковал собственный фильм — романтическую комедию 2003 года "Реальная любовь". Своими соображениями о ленте он поделился в интервью журналистке Дайан Сойер для программы "Смех и тайны "Реальной любви": 20 лет спустя".

Режиссер "Реальной любви" назвал фильм "устаревшим"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Там есть вещи, которые стоило бы изменить, но, слава богу, общество меняется, так что в некоторых моментах мой фильм неизбежно будет ощущаться устаревшим. От недостатка разнообразия [на экране] я чувствую себя некомфортно и глупо. Знаете, по-моему, там что-то около трех сюжетов, где есть начальники и люди, которые на них работают", — цитирует Кертиса Entertainment Weekly.

Фильм "Реальная любовь" состоит из десяти новелл — девяти параллельно развивающихся историй и эпилога, где все герои встречаются. В ленте снялись Хью Грант, Кира Найтли, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Лора Линни, Томас Сэнгстер, Лиам Нисон, Колин Ферт, Билл Найи, Мартин Фримен, Эндрю Линкольн, Роуэн Аткинсон и другие.

В 2017 году у фильма появился короткометражный сиквел "День красных носов", ставший частью благотворительной кампании организации Ричарда Кертиса Comic Relief, помогающей голодающим эфиопам.

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