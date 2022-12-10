Какие фильмы смотрят на Новый год за рубежом

В России 31 декабря пересматривают "Иронию судьбы", "Ивана Васильевича" и "Служебный роман", а что в это время показывают по телевизору в других странах? "Рамблер" рассказывает, какие фильмы популярны в новогодние праздники за рубежом.

Фото: Кадр из фильма "Эльф" Кадр из фильма "Эльф"

Великобритания

Видео дня

Первая картина — киноальманах, в котором собрано сразу несколько историй. Их главный посыл: "Любовь повсюду!" Фильм "Реальная любовь" — самый востребованный, согласно результатам последних опросов. А когда кинотеатры ещё не "переехали" в интернет, пользовалась самым высоким спросом в DVD-прокатах Великобритании.

Второй фильм — пятикратный номинант на "Оскар", его ставят в один ряд с "Рождественской песнью" Чарльза Диккенса. Джордж, главный герой "Этой замечательной жизни" — находится в депрессии и собирается покончить с собой. На Небесах это замечают и отправляют к нему ангела-хранителя. Тот показывает Джорджу мир, в котором его не существует, и герой передумывает сводить счеты с жизнью.

США

Здесь в Новый год тоже смотрят "Эту замечательную жизнь", а еще обожают "Один дома" и "Эльфа". И если о первом фильме мы уже рассказали, а второй вы точно знаете, то на третьем стоит остановиться подробнее.

"Эльф" — комедия 2003 года. В ней человек, воспитанный эльфами Санты, узнает о своем происхождении и отправляется в Нью-Йорк, чтобы познакомиться с биологическим отцом. Этим фильмом был вдохновлен бродвейский мюзикл "Эльф: мюзикл" и специальный телевизионный анимационный фильм NBC 2014 года "Эльф: Рождество в мюзикле Бадди". Его считают одной из величайших рождественских картин, а исполнитель главной роли даже отказался сняться в сиквеле, чтобы не разрушить волшебство оригинала.

Кадр из фильма "Эльф"

Германия

Жители этой страны в новогоднюю ночь обязательно смотрят восемнадцатиминутную черно-белую короткометражку "Девяностый день рождения, или Ужин на одного", которую режиссер Хайнц Дункхазе снял 60 лет назад. Главная героиня фильма отмечает девяностый день рождения. Ее друзья давно умерли, из-за этого она пала духом. Лакей Джеймс старается развеселить главную героиню и изображает ее знакомых. И чем больше в имениннице алкоголя, тем легче становится это сделать.

Поскольку короткометражку до сих пор показывают на немецком телевидении в канун Нового года, она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый часто показываемый фильм. Помимо Германии, "Ужин на одного" смотрят еще в Швейцарии, Финляндии, Австрии, Дании и Норвегии.

Австрия

Здесь смотрят австрийскую версию американского фильма "Звуки музыки" — истории о сироте, которая в канун Второй мировой попадает в монастырь, готовится стать монахиней, но в итоге уходит работать гувернанткой у офицера, который недавно потерял жену и остался один с семью детьми. Сюжет основан на биографии австрийки Марии фон Трапп, но в Австрии "Звуки музыки" не прижились. Жители страны считают, что история сильно искажена, и показывают собственный фильм — "Семья Трапп".

Кадр из фильма "Семья Трапп"

Франция

Во Франции с тридцать первого на первое включают легкие комедии, самая популярная из которых — "Дед Мороз – отморозок", вышедшая в 1982 году. Это история о том, как местные сумасшедшие решили встретить Новый год вместе. В числе главных героев невменяемые операторы телефона доверия, странная женщина с городской окраины, ее нечистый на руку приятель, который подрабатывает Дедом Морозом на улицах. Фильм точно понравится тем, кто любит черный юмор.

Италия

Здесь, как и во Франции, ценят комедии об абсурдных ситуациях. Любимая — "Рождественские каникулы" Карло Ванцины, впервые показанная в 1983 году. С тех пор под Рождество в Италии выпускают новый фильм со знакомыми героями, и все они объединяются в серию.