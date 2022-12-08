Кино 90-х: где ложь, а где правда в фильме “Один дома”

Мы продолжаем погружаться в историю популярных фильмов из девяностых. 16 ноября 1990 года то, что казалось забавной байкой о ребенке, предоставленном самому себе на Рождество и вынужденном отбиваться от пары неумелых грабителей, мгновенно стало классикой. Сегодня ни один праздничный киномарафон не обходится без просмотра “Один дома” – фильма, который сделал Маколея Калкина одной из самых ярких детских звезд всех времен. И хотя вы, возможно, сможете процитировать его диалоги строчка за строчкой, “Рамблер” собрал 9 фактов, которые остались за кадром.

Фото: Кадр из фильма "Один дома" Кадр из фильма "Один дома"

Джон Хьюз создал набросок сценария всего за девять дней. Он был написан после семейной поездки в Европу. «Я уезжал в отпуск, — рассказывал Хьюз журналу Time в 1990 году, — и составлял список всего, что не хотел забыть. Я подумал: «Лучше бы мне не забыть своих детей». Тогда я подумал: «А что, если я оставлю своего 10-летнего сына дома? Что он будет делать?»

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Роль Кевина Маккалистера была написана специально для Маколея Калкина. Однако это не помешало режиссеру Крису Коламбусу прослушать более 100 других подростков. Что на самом деле было напрасно, так как Калкин отлично справился с ролью.

Молодой актер несмотря на свой юный возраст неплохо импровизировал. Помните сцену с Кевином в ванной, где он наносит на лосьон после бритья? Его реакция на жжение была сымпровизирована. Режиссер думал, что мальчик начнет тереть щеки, пытаясь “успокоить” кожу. Но вариант, сыгранный Калкиным, ему понравился больше. Так что культовый момент из фильма продиктован случайностью.

Маколей Калкин был не единственным Калкиным, который сыграл в этом фильме. Младший брат Маколея Киран также получил роль – кузена Кевина Фуллера, который страдал энурезом. Этот фильм был актерским дебютом Кирана Калкина. И с тех пор он построил впечатляющую карьеру в таких проектах, как “Правила виноделов”, “Игби идет ко дну”, “Скотт Пилигрим против всех” и “Фарго”.

В роли воришки Гарри Лайма зрители могли увидеть либо Роберта де Ниро, либо Джона Ловитца. Но оба отказались от участия в проекте. Так роль перешла к Джо Пеши. Кстати, актер изо всех сил избегал Маколея Калкина на съемочной площадке, чтобы мальчик действительно боялся его. И он действительно столбенел при столкновении с Пеши. А виной тому одна случайность. Во время одной из репетиций сцены, когда Калкина вешают за рубашку на крючок для одежды, и Джо Пеши говорит: “Я откушу тебе все пальцы, по одному за раз” — он действительно укусил мальчика.

Тарантул на лице Дэниэла Стерна? Да, это был он. В какой-то момент Кевин кладет тарантула на лицо воришки Марва. И то был настоящий паук. Дэниел Стерн согласился на это – но только на один дубль. Что было ненастоящим? Этот леденящий кровь крик. Чтобы не напугать паука, Стерну пришлось имитировать вопль ужаса, а позже звук наложили на кадр.

Хотя Калкин, Пеши и Стерн не пережили боль за все падения и удары, которые их персонажи получили на протяжении всего фильма, их дублеры сделали это за них.

А вот черно-белый фильм под названием “Ангелы с грязными душами”, сцены из которого Кевин использовал для своих ловушек, не настоящий.

“Один дома” снимали в Чикаго в феврале, и съемочная группа надеялась на снег. Искусственный покров съел бы немалую долю бюджета. И поэтому, когда на второй день съемок разыгралась метель, съемочная команда ухватилась за возможность снять сцену, в которой Кевин рождественским утром воссоединяется с семьей. Для большей кинематографичности использовали хлопья картофельного пюре. Вот только убирать их с улиц после съемок никто не стал. И потому они некоторое время просто гнили на свежем воздухе.