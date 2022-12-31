Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Россияне назвали популярные на новогодних каникулах фильмы

Мослентаиещё 11

Самые популярных на новогодних каникулах фильмы назвали россияне в социологическом опросе портала Superjob.ru. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне назвали популярные на новогодних каникулах фильмы
Фото: МослентаМослента

«25 процентов россиян планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию", "Чародеи", "Служебный роман", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Гардемарины, вперед!", "Москва слезам не верит", "Джентльмены удачи" и "Приключения Шурика"», — говорится в сообщении.

При этом, 15 процентов опрошенных планирует смотреть зарубежные фильмы и сериалы в новогодние праздники. Самыми популярными новинками среди респондентов оказались недавно вышедшие фильм «Аватар» и сериал «Уэнсдей». Следом за ними идут уже ставшие традиционными «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Отпуск по обмену», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Стражи галактики», «Реальная любовь» и «Форсаж».

В топе зарубежной классики у шести процентов россиян оказались фильмы: «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Трудный ребенок», «Друзья», «Бетховен», «Звездные войны», «Бойцовский клуб», «Назад в будущее», «Дневник Бриджит Джонс» и «Рембо».

Восемь процентов опрошенных рассказали, что будут смотреть современные российские фильмы и сериалы: «Елки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Жуки», «Метод», «Кухня», «Последний богатырь», «Легенда № 17», «Переговорщик» и мультфильм «Три богатыря».

Ранее россияне выбрали пять самых новогодних сцен из знаменитых советских фильмов.

Новый год 2023,Советские фильмы,Отпуск по обмену,Трудный ребенок,Реальная любовь,Бетховен,Назад в будущее,Один дома,Форсаж,Аватар,Бойцовский клуб,Служебный роман,Москва слезам не верит,Чародеи,Ирония судьбы, или с легким паром!,Иван Васильевич меняет профессию,Девчата,Джентльмены удачи,Стражи Галактики,Ёлки,Во все тяжкие,Кухня,Игра престолов,Последний богатырь,Друзья,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители