Россияне назвали популярные на новогодних каникулах фильмы

Самые популярных на новогодних каникулах фильмы назвали россияне в социологическом опросе портала Superjob.ru . В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Восемь процентов опрошенных рассказали, что будут смотреть современные российские фильмы и сериалы: «Елки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Жуки», «Метод», «Кухня», «Последний богатырь», «Легенда № 17», «Переговорщик» и мультфильм «Три богатыря».