Каникулы без «Гарри Поттера»: что посмотреть в новогодние выходные

Конечно, киносерию про мальчика-который-выжил можно пересматривать бесконечно, как и другие традиционные фильмы. «Ирония судьбы», «Один дома», «Иван Васильевич меняет профессию», «Отпуск по обмену» и многие другие киноленты любимы всеми и заняли прочное положение во всех новогодних плейлистах. Но если вы хотите посмотреть что-то другое, то читайте нашу подборку фильмов для зимних каникул. «Три орешка для Золушки» (1973), 0+

Фото: Свободные новости Свободные новости

Мы уже слышим ваш ностальгический вздох. Если вы давно не пересматривали этот фильм, считайте, что это был знак. Для наших молодых читателей поясним: в семидесятые этот фильм стал культовым для советского человека, на нем выросло не одно поколение. Не спешите пролистывать – это прекрасная волшебная сказка. Главная героиня Золушка не такая, какой мы привыкли ее видеть. По-настоящему особенной атмосферу картины делает музыка.

Видео дня

«Анастасия» (1997), 6+

Мультфильм может понравиться взрослым даже больше, чем детям.Княжна Анастасия чудом спаслась от злодея Распутина, погубившего её семью. Вместе с бабушкой она добралась до вокзала, но потерялась в толпе. Семье суждено воссоединиться спустя годы, если не помешает пробудившееся зло. Конечно, исторической правды от мультфильма ждать не стоит, но мотивы знакомые.

«Маленькие женщины» (2019), 12+

Четверо совершенно непохожих сестер взрослеют вместе. Картина показывает целую жизнь скромного американского семейства Марч во времена Гражданской войны. Фильм заслуженно получил «Оскар» за костюмы – наряды героинь завораживают и отражают их характер. Наконец-то на экране показаны интересные, неклишированные женские образы. Трогательная история согреет вас зимним вечером. А если фильма будет мало, можно погрузиться в историю девочек Марч в книгах Луизы Мэй Олкотт.

«Рождество на двоих» (2019), 16+

Ну какие новогодние каникулы без романтических комедий? Вот и мы не смогли представить себе такое. Сложно было пройти мимо фильма с матерью драконов – Эмилией Кларк – в главной роли. Её героиня – полная неудачница, но даже для неудачников случаются рождественские чудеса. Фильм добрый и заряжает жизнеутверждающим настроением.

«Идеальные незнакомцы» (2015), 16+

Не часто европейское кино «выстреливает» и становится популярным. Итальянский фильм стал основой для киноадапаций в России, Польше, Южной Корее и многих других странах. Компания друзей за ужином придумала игру: читать вслух все сообщения, которые приходят к ним на смартфоны. Не факт, что после всего, что они узнают, их отношения не изменятся. В картине сочетаются драма и комедия: шутки разряжают атмосферу, которая все больше накаляется к финалу.

«Серебряные коньки» (2020), 16+

Да-да, это современный российский фильм, но не пугайтесь раньше времени. Сотрудники редакции, которые уже смотрели его, остались довольны. Рождество 1899 года в Санкт-Петербурге сталкивает людей из разных миров – сына фонарщика и дочку сановника. Пару ждут приключения. Кинолента радует красивой картинкой и праздничным настроением

«Пока ты спал» (1995), 12+

Если вы любите Сандру Буллок так же сильно, как любим её мы, тогда этот фильм отлично впишется в ваши выходные. Зима, любовь и дурацкие обстоятельства – вот состав этой киноленты. Трогательная история подойдёт для уютного вечера с какао и сладостями.

«Век Адалин» (2015), 16+