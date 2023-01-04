Какие мультфильмы включить детям в новогодние праздники

Праздники – отличный повод, чтобы с головой окунуться в волшебные киноистории. «ФедералПресс» выбрал мультфильмы для поднятия новогоднего и рождественского настроения.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Гринч»

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Зеленый персонаж Гринч живет в пещере на самой вершине горы подальше ото всех. Худшее время для него – Рождество. Жители города устраивают пышный праздник. Они шумят, все украшают и дико его бесят. Поэтому Гринч решает украсть Рождество.

«Снежная королева»

«Снежная королева» – серия российских мультфильмов, созданных известной студией Wizart Animation. Сюжет основан на знаменитой сказке Ханса Кристиана Андерсена. Снежная королева избавляется от всех представителей творческих профессий, чтобы сотворить холодный и практичный мир. Поэтому в первой части маленькая Герда отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего брата Кая. Ей предстоит столкнуться с холодным миром Снежной королевы, преодолевая все преграды. Девочка не только обретет семью, но и веру в себя, найдет поддержку новых друзей.

«Холодное сердце»

Наследная принцесса маленького северного королевства Эльза родилась с удивительным даром. Она умеет управлять льдом и холодом. Ее способность погружает королевство в вечную зиму. На ее поиски отправляется сестра героини Анна, отважный Кристофф и его верный олень Свен. А по пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений, в том числе встреча с очаровательным снеговиком по имени Олаф. Это мюзикл о любви, которая способна растопить лед. Многие зрители знают лишь о двух частях популярного мультфильма, но у него есть еще и две короткометражки. Лучше смотреть в таком порядке:

3. «Олаф и холодное приключение» (короткометражка, 2017);

4. «Холодное сердце 2» (2019).

«Хранители снов»