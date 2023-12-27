Лучшие новогодние мультфильмы, которые можно посмотреть всей семьей

Новый год — это то время, которое хочется проводить с семьей. Что может быть лучше, чем устроить марафон рождественских мультфильмов, наполненных волшебством? Популярный блогер Паша Pa.Nikss составил подборку лучших новогодних мультфильмов, которые можно посмотреть всей семьей!

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Рождественская история Микки

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Лондон, 1843 год. Пожилого скрягу Эбенезера Скруджа навещают три призрака Рождества, чтобы преподать урок. Очень хороший мультик, который подарить новогоднее настроение и взрослым, и детям. Хороший сюжет, интересные персонажи и много волшебства — то, что нужно для праздника в кругу семьи!

Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях

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Новый Год приходит в город, и все обитатели Центрального Зоопарка готовятся к его встрече. Юный Рядовой замечает, что Белый Медведь грустит в одиночестве. Окруженный своими товарищами, Рядовой решает, что никто не заслуживает таких каникул, и вырабатывает свой собственный план помощи собрату! Веселый, яркий мультик. За эти, казалось бы, коротенькие 10 минут «Пингвины из Мадагаскара» зарядят вас позитивом на целый день!

Холодное сердце

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Королевство погружается в объятия вечной зимы, и трое бесстрашных героев — Анна, Кристофф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, которая может снять со страны леденящее заклятие. У меня нет слов, чтобы описать, в каком я пребываю восторге! Интересный, задорный, красочный и смешной мультфильм о том, какую огромную роль играют наши чувства в жизни. Если вы хотите поскорей почувствовать новогоднее настроение, если хотите ощутить частичку тепла и подарить ее близким, то скорее смотрите этот мультфильм!

Шрек мороз, зеленый нос

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На этот раз Шрек стремится устроить идеальный праздник, удивить Фиону и своих замечательных сорванцов. Вот только на мероприятии появляются незванные гости — Осел и Кот в Сапогах. Как всегда на высоте музыкальное сопровождение, и остается только удивляться, как можно так точно подбирать музыку. Очень понравилась сама идея фильма: каждый герой рассказывает свою рождественскую историю. Моим любимым персонажем является Кот в Сапогах! Посмотрев этот мультфильм, понимаешь, насколько Новый год и Рождество важны именно как семейный праздник!

Феи: Тайна зимнего леса

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