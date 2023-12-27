Лучшие новогодние мультфильмы, которые можно посмотреть всей семьей
Новый год — это то время, которое хочется проводить с семьей. Что может быть лучше, чем устроить марафон рождественских мультфильмов, наполненных волшебством? Популярный блогер Паша Pa.Nikss составил подборку лучших новогодних мультфильмов, которые можно посмотреть всей семьей!
Рождественская история Микки
Лондон, 1843 год. Пожилого скрягу Эбенезера Скруджа навещают три призрака Рождества, чтобы преподать урок. Очень хороший мультик, который подарить новогоднее настроение и взрослым, и детям. Хороший сюжет, интересные персонажи и много волшебства — то, что нужно для праздника в кругу семьи!
Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях
Новый Год приходит в город, и все обитатели Центрального Зоопарка готовятся к его встрече. Юный Рядовой замечает, что Белый Медведь грустит в одиночестве. Окруженный своими товарищами, Рядовой решает, что никто не заслуживает таких каникул, и вырабатывает свой собственный план помощи собрату! Веселый, яркий мультик. За эти, казалось бы, коротенькие 10 минут «Пингвины из Мадагаскара» зарядят вас позитивом на целый день!
Холодное сердце
Королевство погружается в объятия вечной зимы, и трое бесстрашных героев — Анна, Кристофф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, которая может снять со страны леденящее заклятие. У меня нет слов, чтобы описать, в каком я пребываю восторге! Интересный, задорный, красочный и смешной мультфильм о том, какую огромную роль играют наши чувства в жизни. Если вы хотите поскорей почувствовать новогоднее настроение, если хотите ощутить частичку тепла и подарить ее близким, то скорее смотрите этот мультфильм!
Шрек мороз, зеленый нос
На этот раз Шрек стремится устроить идеальный праздник, удивить Фиону и своих замечательных сорванцов. Вот только на мероприятии появляются незванные гости — Осел и Кот в Сапогах. Как всегда на высоте музыкальное сопровождение, и остается только удивляться, как можно так точно подбирать музыку. Очень понравилась сама идея фильма: каждый герой рассказывает свою рождественскую историю. Моим любимым персонажем является Кот в Сапогах! Посмотрев этот мультфильм, понимаешь, насколько Новый год и Рождество важны именно как семейный праздник!
Феи: Тайна зимнего леса
Динь-Динь и ее подруги боялись пересекать границу с Зимним лесом, потому что есть поверье, что там очень опасно. Однажды Динь-Динь подходит к лесу, и ее крылья начинают переливаться! Очень милые симпатичные персонажи, четкая графика, яркость. Красивые феи, пушистые кролики — просто очаровательные! Волшебный переход в зимний лес навевал мысли о чудесах. Снежное мерцание, красивые насыщенные цвета — детям смотреть будет приятно!