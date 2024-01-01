5 киноляпов в «Один дома», которые вы наверняка не заметили

В праздничный сезон многие люди пересматривают фильмы, которые создают новогоднюю атмосферу. Для кого-то ностальгическая советская классика, такая как «Иван Васильевич меняет профессию» и «Ирония судьбы, или С легким паром!», делает свое дело, в то время как другие находят такие фильмы, как «Один дома», «Реальная любовь» или «Гарри Поттер» более подходящими для создания праздничного настроения. Первая часть «Один дома» занимает особое место в сердцах многих поколений, и зоркие зрители до сих пор продолжают находить в них забавные и интересные киноляпы.

Одна примечательная сцена происходит в начале фильма, когда вся семья спешит на свой рейс в Париж. Базз, старший брат главного героя Кевина, торопливо поглощает пиццу, с силой запихивая ее в рот левой рукой. Однако, когда угол обзора камеры меняется, чтобы показать его с другой стороны, его рука необъяснимым образом меняется. Еще одна грубая ошибка, связанная с Баззом, происходит в его комнате, где предметы, кажется, живут своей собственной жизнью. На одном снимке зеленая футболка свисает с края стула, но на следующем снимке она таинственным образом меняет положение.

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В последующей сцене лампочка над гаражом волшебным образом включается и выключается сама по себе. Ни Кевин, ни грабители не причастны к этому, поскольку родственники главного героя в этот момент находятся на пути в Европу. Любопытно, что в определенных сценах из дома исчезают определенные предметы, даже несмотря на то, что присутствует только Кевин. Например, семейная фотография исчезает со стены рядом с лестницей.

Многие зрители также заметили, что некоторые травмы, полученные грабителями, неправдоподобны и несовместимы с жизнью. Однако один конкретный инцидент вызывает вопросы: почему Марв получил ожог на лице после падения утюга, учитывая, что он не был включен? На самом деле, такое событие, скорее всего, привело бы к переломам лицевых костей.