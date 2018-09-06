Полиция задержала подозреваемого в нападении с молотком и ножом на прохожих в Москве 

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция опровергла информацию о нереагировании сотрудников на обращения граждан в связи с нападением мужчины с топором и ножом на прохожих на севере Москвы, подозревамый задержан. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"Информация размещенная в ряде СМИ о нереагировании сотрудниками полиции на обращения граждан о противоправных действиях мужчины, проживающем на улице Зорге, не соответствует действительности. По всем сообщениям организовано проведение соответствующих проверок", — сказали в пресс-службе.
По результатам проверок принято решение о возбуждении уголовных дел по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). «Подозреваемый задержан. С ним проводятся необходимые следственные действия», — добавили в столичном главке полиции.
Сюжет о нападении неизвестного мужчины с ножом и молотком на прохожих на севере столицы вышел на федеральном телеканале. Согласно сюжету, несмотря на неоднократные обращения местных жителей по данному факту в правоохранительные органы, сотрудниками полиции какие-либо меры по пресечению и предупреждению преступных действий мужчины не принимаются. Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила ТАСС, что следователи начали проверку по данному факту.