В Москве объявлен план «Перехват» после хищения 1 млн рублей у мужчины на севере города

МОСКВА, 7 сентября. / ТАСС /. Более одного миллиона рублей забрали неизвестные у мужчины на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в пятницу, в городе объявлен план «Перехват».

"Сегодня днем на улице Корнейчука в районе дома номер 24 неизвестные подошли к мужчине и отобрали у него сумку, в которой находилось около одного миллиона рублей", — сказал собеседник агентства. Неизвестные скрылись на автомобиле BMW, объявлен план «Перехват».