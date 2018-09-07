Ещё
В Москве объявлен план «Перехват» после хищения 1 млн рублей у мужчины на севере города
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Москве объявлен план «Перехват» после хищения 1 млн рублей у мужчины на севере города 

ТАСС + ещё 16 48 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более одного миллиона рублей забрали неизвестные у мужчины на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в пятницу, в городе объявлен план «Перехват».
"Сегодня днем на улице Корнейчука в районе дома номер 24 неизвестные подошли к мужчине и отобрали у него сумку, в которой находилось около одного миллиона рублей", — сказал собеседник агентства. Неизвестные скрылись на автомобиле BMW, объявлен план «Перехват».
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения. «В настоящее время в городе объявлен план „Перехват“, направленный на розыск и задержание неизвестных», — сказали в прее-службе.
ТАСС: последние новости
Робер Лепаж поставит новый спектакль в Театре Наций Роскосмос выясняет, кто повредил пристыкованный к МКС "Союз" Бернар Вербер представил в ТАСС роман "С того света"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые ожидаемые фильмы этой осени2
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Дикие телешоу, которыми славится Япония4
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение