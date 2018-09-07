В Москве объявлен план «Перехват» после хищения 1 млн рублей у мужчины на севере города 

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более одного миллиона рублей забрали неизвестные у мужчины на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в пятницу, в городе объявлен план «Перехват».
"Сегодня днем на улице Корнейчука в районе дома номер 24 неизвестные подошли к мужчине и отобрали у него сумку, в которой находилось около одного миллиона рублей", — сказал собеседник агентства. Неизвестные скрылись на автомобиле BMW, объявлен план «Перехват».
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения. «В настоящее время в городе объявлен план „Перехват“, направленный на розыск и задержание неизвестных», — сказали в прее-службе.