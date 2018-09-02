Дальневосточная парусная регата открыла регистрацию на свободное посещение судов

В столице Приморского края с 9 по 14 сентября впервые пройдет российский этап «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018». Участие в регате примут парусные суда из России, Китая, Республики Корея, Японии и других стран. Экипажи судов-участников пригласили всех желающих на экскурсии. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Состояние вашего здоровья должно позволять вам осуществить подъем по трапу», — отметили организаторы мероприятия.

Гости должны заранее зарегистрироваться. Получить бесплатный билет можно, перейдя по ссылке.

Организаторы регаты больших парусников просят соблюдать правила морского этикета и безопасности на судах.

Для посещения парусников нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и для прохода на экскурсию нужно прийти на причал за 10 минут до начала. Экскурсия длится 60 минут.