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Дальневосточная парусная регата открыла регистрацию на свободное посещение судов
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Дальневосточная парусная регата открыла регистрацию на свободное посещение судов 

360tv.ru + ещё 4 2 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
В столице Приморского края с 9 по 14 сентября впервые пройдет российский этап «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018». Участие в регате примут парусные суда из России, Китая, Республики Корея, Японии и других стран. Экипажи судов-участников пригласили всех желающих на экскурсии. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
«Состояние вашего здоровья должно позволять вам осуществить подъем по трапу», — отметили организаторы мероприятия.
Гости должны заранее зарегистрироваться. Получить бесплатный билет можно, перейдя по ссылке.
Организаторы регаты больших парусников просят соблюдать правила морского этикета и безопасности на судах.
Для посещения парусников нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и для прохода на экскурсию нужно прийти на причал за 10 минут до начала. Экскурсия длится 60 минут.
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