8 сентября центральные улицы Зеленограда будут перекрыты

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города Москвы и 60-летию Зеленограда, центральные улицы округа 8 сентябрябудут временно перекрыты. Об этом сообщили в ГКУ «Центр организации дорожного движения».

С 15.00до 17.30будет ограничено движение частного и общественного транспорта по Центральному проспекту и улице Николая Злобина (от корпуса 128 до корпусов 107, перекрытие продлится до 17.00). Савелкинский проезд и Озерная аллея будут перекрыты с 15.00до 22.00. После прохождения праздничного шествия, автобусы по Савелкинскому проезду начнут курсировать. Озерная аллея для всех видов транспорта будет закрыта всю вторую половину дня. С изменениями общественного транспорта на 8 сентября можно познакомиться по ссылке.

Помимо этого, в преддверии праздника Центральная площадь, а также парковки, прилегающие к проспекту Генерала Алексеева между корпусами 249 и 234а будут освобождаться от автомобилей.

Водителей просят планировать маршруты заранее с учетом ограничений.