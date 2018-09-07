Бернар Вербер представил в ТАСС роман «С того света»

МОСКВА, 7 сентября. / ТАСС /. Французский писатель-фантаст и философ Бернар Вербер представил в Москве свою новую книгу «С того света». О создании романа автор рассказал в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

"Очень рад быть здесь и представлять свою книгу, ведь писатель — он как отец, который сопровождает свои книги, — отметил Вербер. — Когда книга уже написана, она нам не принадлежит, как нам не принадлежит ребенок, который уже вырос, у него начинается своя жизнь". Писатель добавил, что написал уже 24 романа, в них он исследует духовный мир, который особо его занимает.

Главный герой романа — Габриель Уэллс, писатель и внук Эдмонда Уэллса — создателя «Энциклопедии относительного и абсолютного знания». С помощью медиума Люси он расследует собственное убийство, превратившись в призрака. Книга написана в форме романа в романе. По словам Вербера, во времена Жюль Верна писатели рассказывали о том, что сейчас уже изобретено. «Но настало время новой фантастики, ее цель — исследовать духовный мир человека, — добавил писатель. — Новые границы — не физические, они находятся в нашем сознании. Когда нам понадобится помощь — она придет не от машин, не от компьютеров, она придет от нас самих».

"Большинство моих книг посвящены месту человека в этом мире, его отношениям с другими, — отметил Вербер. — На сей раз я придумал персонажа, который тоже писатель и немного на меня похож. Единственное, что его отличает — это то, что он умирает на первых страницах, а я еще жив".

Свою книгу прозаик также представит на Московской международной книжной выставки-ярмарке.