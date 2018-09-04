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Дни Москвы пройдут в Нижегородской области
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Дни Москвы пройдут в Нижегородской области 

Vgoroden.ru + ещё 8 4 сентября 2018
Фото: Vgoroden.ru
Дни Москвы будут проходить в Нижегородской области 6 и 7 сентября. В их рамках состоится множество культурных и спортивных мероприятий. Об этом сообщают организаторы.
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Официальная часть начнется с возложения цветов к Вечному огню. Также состоятся встречи столичной делегации с ветеранами Нижегородской области, награжденными медалью «За оборону Москвы».
В музее «Усадьба Рукавишниковых» пройдет выставка «Московский Кремль — символ России». Также состоится торжественная передача книг нижегородским библиотекам. В Нижегородском государственном выставочном комплексе откроется экспозиция «О, Русская Земля!» Публике будут представлены картины народного художника России Василия Нестеренко. В Законодательном собрании пройдет выставка «Алтарь Отечества», подготовленная Нижегородским землячеством в Москве.
На набережной Гребного канала состоятся соревнования по пляжному футболу и волейболу.
На Нижне-Волжской набережной будет работать площадка «Дни Москвы. Культура улиц». Там состоится концерт с участием Брендона Стоуна, Вахтанга, Юлии Плаксиной и нижегородских артистов. Также откроется творческая площадка московского художника Макса Гошко-Данькова. Нижегородцы смогут принять участие в раскрашивании его арт-объекта. Также пройдут мастер-классы, кинопоказы, выставки, буккроссинг.
Запланирована и деловая программа, в том числе круглые столы круглые столы, посвященные развитию туризма и созданию комфортной городской среды. Кульминацией праздника станет концерт «Хора Турецкого» на площади Минина и Пожарского.
Напомним, 9 сентября в Нижнем Новгороде пройдет индийский фестиваль.
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