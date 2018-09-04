Катерина Гордеева — о фильме «Как Серебренников потратил 218 миллионов»

— Таким способом вы с Романом собираетесь повлиять на суд?

— Я ни в коем случае не рассчитываю на это. Рассчитываю, что суд в России все-таки независимая инстанция. Главное, что нам удалось добраться до аудитории, которая узнала о Серебренникове только из судебной хроники. Важно, чтобы люди поняли, о чем и о ком идет речь, какое обвинение предъявлено, почему оно не соответствует реальному положению дел. Каждое наше слово, сказанное в фильме, подтверждается документами, которые мы видели и читали.

— И что вы открыли?

— Самое важное вот что: предъявлено обвинение по статье «хищение». Тяжелая статья. А когда мы разбирались, то поняли, что в работе «Седьмой студии» действительно были нарушения, но совершенно другого порядка. Это вообще не «хищение». Там есть уклонение от налогов, есть недостоверная отчетность, есть разные финансовые нюансы. Например, мы говорим о том, что есть худрук Серебренников, на ком лежало творческое воплощение проекта, — и есть гендиректор Итин, пригласивший бухгалтера Масляеву, с которой работал раньше в театре «Модерн», куда она пришла уже с судимостью. Для меня это было шоком.

— Фильм начинается с разговора с отцом Кирилла. Сильно его подкосил арест?

— Это невероятно плохо сказалось на его здоровье. И знаете, начни мы снимать хоть на два месяца раньше, мы бы застали в живых маму Кирилла. Она крепче держалась, чем Семен Михайлович, говорила, что все обвинения — ерунда и все скоро кончится. А он пытался поддерживать ее. Но как долго надежда сможет поддерживать его самого, неизвестно.

— Кто заказчик «дела Серебренникова»?

— Я слышала огромное количество версий, все они конспирологические, и ни на одной из них я бы не хотела останавливаться, потому что доказательств ни у кого нет.

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