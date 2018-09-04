17 главных мультсериалов этой осени

Как и полагается осени, она богата на хороший урожай — и индустрии развлечений это тоже касается. Про детские кинопремьеры этого сезона мы уже рассказали, теперь очередь за анимационными сериалами. Tlum.Ru отобрал 17 самых интересных и перспективных, на любой вкус и возраст.

«Царевны»

Премьера: 1 сентября Кому: девочкам 5−10 лет Начнем с отечественной новинки от создателей «Трех богатырей». Пять девчонок воплощают в себе пять известных сказочных царевен, но эта доля нелегкая, так что без волшебного обучения никак не обойтись. Встречайте еще одну магическую школу, Кощея Бессмертного в качестве учителя и неизбежное сравнение с любимым мультсериалом ваших дочек «Сказочный патруль». Премьера на канале СТС Kids.

Источник: Царевны

«Мини-маппеты»

Премьера: 1 сентября Кому: маленьким зрителям «Узнавайки»

Канал Disney представляет: добро, свет и исполнение всех мечтаний вместе с мини-маппетами. Да-да, это те самые маппеты, но в детстве и для самых юных зрителей, примерно как «Малышарики». Осторожно, свинка Пигги в мини-версии вооружена грандиозной порцией «ми-ми-мишности» и может похитить ваше сердце.

Источник: Канал Disney

«Пес Пэт»

Премьера: 1 сентября Кому: см. предыдущий пункт

Вторая актуальная премьера русскоязычного канала Disney — франко-итальяно-бельгийский сериал 2017-го года. Девочка Лола — большая любительница животных, особенно ее собственного питомца, пса по кличке Пэт. Но когда ее нет рядом, «тайная жизнь» Пэта и окружающих его зверей становится в разы интереснее и шкодливее.

Источник: Мульт-Карапуз

«Трансформеры: Кибервселенная»

Премьера: 1 сентября Кому: защитникам Кибертрона

Всем автоботам внимание: новый виток борьбы с коварными дисептиконами уже начался! Подробности ищите на американском Cartoon Network, когда новый мультсериал про «Трансформеров» покажут у нас, точно неизвестно. Но фанаты этих игрушек, ставших основой богатой франшизы, наверняка подсуетятся и переведут на русский язык свежие приключения несравненного Бамблби и компании.

ФИЛЬМ ПРО БАМБЛБИ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ МИЛЫМ

Источник: Madame Pom News

«Зак Шторм — Суперпират»

Премьера: 3 сентября Кому: любителям пиратских историй и «Леди Баг и Суперкот»

Еще одна новинка от русского Disney, которая во всем остальном мире уже довольно давно вышла. Но это не так важно, ведь приключения Зака у нас только-только добрались до телеэкранов и зрителей. Встречайте классического «попаданца», обычного парня, который очутился в волшебном мире и обязательного должен его спасти, став капитаном магического корабля. Создатели — французская студия Zagtoon, ответственная за супергеройские похождения Леди Баг.

Источник: Канал Disney

«Принц-дракон»

Премьера: 14 сентября Кому: всем любителям хорошего фэнтези и «Аватар: Легенда об Аанге»

Один из самых любопытных анимационных сериалов этой осени. С одной стороны — классический антураж в лучших традициях Толкиена: эльфы, драконы, зрелищная магия, эпичные сражения и группа героев, от чьих подвигов зависит судьба всего. С другой — сценарист «Футурамы» и «Аватар: Легенда об Аанге», а это означает уместную надежду на качественный захватывающий сценарий. Все серии выйдут на Netflix 14-го сентября, ждем с большим нетерпением.

Источник: Netflix

«Эволюция черепашек ниндзя»

Премьера: 17 сентября Кому: любителям «Мы не жалкие букашки», не страдающим синдромом утенка

Разумеется, мы в курсе, что первые эпизоды новых «Черепашек-ниндзя» уже вышли — более того, мы их посмотрели и написали обзор. Однако те серии по воле канала Nickelodeon вышли раньше заявленного анонса, и официальная премьера первого сезона — это середина сентября, так что сериал осенний и к просмотру всячески рекомендуемый. Но только если ваш ребенок не ярый сторонник «раньше было лучше» — эти черепашки совсем другие!

Источник: Nickelodeon Россия

«Хильда»

Премьера: 21 сентября Кому: любителям таинственного, загадочного и «Гравити Фолз»

Здесь творится чудо — знаменитый комикс о девочке Хильде, живущей бок о бок с различными волшебными существами, оживает на канале Netflix. Вас ждут мудрые многослойные сюжеты и чарующая атмосфера с явным привкусом скандинавской мифологии. Знатоки комиксов уже сравнивают грядущий сериал с «Гравити Фолз» и «Властелином колец, но попроще», и ждут появления синеволосой девочки и ее рогатого лисенка с повышенным интересом.

Источник: kalistera —

«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»

Премьера: 6 октября Кому: любознательным зрителям 0−6 Новинка от любимой студии «Паровоз», подарившей вашим детям «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и «Деревяшки». На самом деле мультфильм уже с начала лета можно посмотреть в мобильном приложении «МУЛЬТ», но в октябре состоится ТВ-премьера на каналах «Тлум HD», ANI, «Мульт», «Мама» и «Карусель». Катя — смелая и бойкая девочка, а Эф — ее чудесный друг, отличающийся добрым характером и любовью к слову «круглое». Вместе они каждую серию открывают куда-угодно-дверь, за которой их ждет очередная порция новой информации обо всем на свете. Как устроен паровоз, чем занимаются пекари и как отправить письмо в космос — поучительно и наглядно.

И маленькое, но приятное дополнение: второй сезон мультсериала «Лео и Тиг» от того же «Паровоза» выйдет в конце осени.

Источник: Анимационная студия «Паровоз»

«Звездные войны: Сопротивление»

Премьера: 7 октября 2018 Кому: фанатам далекой-далекой галактики и не только

«Звездные войны» в любом проявлении мы ждем по умолчанию — почетную должность культовой франшизы никто не отменял. Да и трейлер «Сопротивления» выглядит вполне неплохо, что бы там недовольные фанаты не говорили про некрасивую графику. Новые персонажи, новый отрезок времени, новая грань великой вселенной «Звездных войн», раскрывающаяся от лица молодого пилота. Шпионские интриги, юмор и современный формат прилагаются. Уже в октябре!

Источник: LE-ProductionTV

«Слай Купер»

Премьера: октябрь 2018 Кому: любителям одноименной видеоигры, лихого экшена и енота Ракеты

Встречайте другое чудо: полнометражный мультфильм, запланированный на 2016-й год и отмененный, возродился в виде мультсериала. Бывалые геймеры хорошо знают, что енот Слай Купер — известный воришка, пытающийся заполучить легендарную книгу своих предков. А зрителям мультсериала только предстоит осознать, на какие ухищрения готов главный герой и его команда ловких грабителей, чтобы добыть легендарный артефакт.

Источник: 9 Media Studio

«Луна вокруг света»

Премьера: 21 ноября Кому: малышам 4−7 лет Что будет, если вомбат из Австралии, бабочка из Мексики и лягушка из США будут вместе с самой Луной изучать культурные особенности народов мира? А будет мультсериал «Луна вокруг света», обучающий и добрый проект от создателя «Современной жизни Рокко». Ожидаем чего-то качественного, необычного и очень образовательного для самых юных зрителей.

Источник: 1mikie19

«Пластилинки. Циферки»

Премьера: осень 2018 Кому: малышам 0−6 лет «Союзмультфильм» представляет: пластилиновые «Циферки», красивые, смышленые и очень музыкальные. Созданы для того, чтобы дошколята запомнили все эти единички, пятерки и девятки с максимальным удовольствием и пользой.

ВСЕ О НОВЫХ ПРОЕКТАХ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА»

«Оранжевая корова»

Премьера: осень 2018 Кому: зрителям 3−6 лет Вторая осенняя новинка почетной отечественной студии расскажет об одном дружном коровьем семействе. Телята Бо и Зо учатся, их родители учат, друзья помогают попадать в переделки и узнавать новое, а все вместе позиционируется как «Свинка Пеппа», но по-русски и без катания в грязи.

«Простоквашино»

Премьера: осень 2018 Кому: вообще всем

Да, уже последние полгода весь интернет смотрит и обсуждает новое «Простоквашино». Но то интернет. А осенью продолжение классики доберется и до ТВ-экранов. К сожалению, пресс-служба «Союзмультфильма» не смогла назвать нам точную дату и телеканал, но уверяет, что уже совсем скоро. Пока же ждем 10 сентября, когда в Сети появится 6 серия мультсериала.

«Белка и Стрелка: Тайны космоса»

Премьера: осень 2018 Кому: всем любителям звездных собак и космоса

Студия «КиноАтис» готовит новый мультсериал о хорошо знакомых героях. Но здесь вам не юная «Озорная семейка», а самый настоящий космос со взрослыми героями мультика. Собаки Белка, Стрелка и Казбек оказались на Луне в жилом модуле вместе с американскими коллегами-космонавтами. Интриги, разница менталитетов и стычки из-за плохо совместимых характеров неизбежны, но дружба и общее дело все равно одержат победу. Вероятно, это будет очень патриотично.

«Обитатели холмов»

Премьера: осень (?) 2018 Кому: всем неравнодушным

В завершение — темная лошадка от BBC и Netflix, которую редакция Tlum.Ru ждет с особым нетерпением. В основу грядущего анимационного мини-сериала легла одноименная книга Ричарда Адамса, невероятно эпичная, захватывающая и про кроликов. Да, именно в таком сочетании, и при этом создатели планируют не такую кровавую и жестокую историю, какой была первая экранизация и какой вовсе не является сама книга. Надеемся, у них получится перенести эту литературную жемчужину на экраны.

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Интересных вам новинок и хорошей осени!

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