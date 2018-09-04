Это правда: Меган Маркл возвращается в кино

Многие британские СМИ не раз высказывали мнение о том, что Меган Маркл грустит по своей прошлой жизни, наполненной съемками, премьерами и презентациями. И с нетерпением ждет официального визита в США, чтобы вновь увидеть дорогие сердцу места.

Отметим, что судьба подарила герцогине Сассекской шанс вновь испытать те ощущения, которые приводят в трепет любую актрису. Когда устанавливают камеру, гример поправляет звезде макияж, осветители регулируют софиты…

Публикация отMeghan Markle (@markle_megan) 22 Май 2018 в 10:36 PDT Стало известно, что супруга принца Гарри примет участие в съемках документального фильма под названием «Королева мира». Предполагается, что Меган Маркл даст для него свое первое телеинтервью. Речь пойдет о свадьбе, отношении с королевой Елизаветой II и официальной работе, которую уже выполняет девушка.