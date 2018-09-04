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Беременная Диана Крюгер замечена на прогулке в Нью-Йорке
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Беременная Диана Крюгер замечена на прогулке в Нью-Йорке 

Карельские вести 4 сентября 2018
Фото: Карельские вести
Диана Крюгер 42-летняя Диана Крюгер долгое время мастерски скрывала свое интересное положение, однако в середине августа актриса появилась на улицах Нью-Йорка в джинсах и блузке, которая, задравшись, обнажила живот внушительных размеров. Тогда же стало ясно, что звезда фильма «Троя» действительно ждет первенца от возлюбленного Нормана Ридуса. На днях папарацци вновь удалось сфотографировать Диану на улицах Нью-Йорка. Она была одета в футболку с надписью All i need is love и черные спортивные брюки adidas. Повседневный лук дополнили черные солнечные очки, красная сумка и шлепки.
Напоним, Ридус и Крюгер вместе уже три года. Как это часто бывает, пара познакомилась на съемках: актеры вместе играли в фильме «Небо». Однако Диана тогда была несвободна, ради возлюбленного звезде пришлось расстаться с Джошуа Джексоном, с которым она встречалась больше десяти лет. Для Ридуса, получившего известность благодаря сериалу «Ходячие мертвецы», малыш станет вторым ребенком: актер воспитывает 18-летнего сына Мингуса от модели Хелены Кристенсен.
You guys! This cream @augustinusbader is amazing and has completely changed the texture of my skin ♥️ it’s skincare from the inside…♥️ @patidubroff and I are FANS ♥️ @lucianbor @patidubroff @cnaselli #ad @micaelaerlanger A post shared by Diane Kruger (@dianekruger) on Aug 24, 2018 at 10:35am PDT
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