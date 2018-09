Беременная Диана Крюгер замечена на прогулке в Нью-Йорке

Диана Крюгер 42-летняя Диана Крюгер долгое время мастерски скрывала свое интересное положение, однако в середине августа актриса появилась на улицах Нью-Йорка в джинсах и блузке, которая, задравшись, обнажила живот внушительных размеров. Тогда же стало ясно, что звезда фильма «Троя» действительно ждет первенца от возлюбленного Нормана Ридуса . На днях папарацци вновь удалось сфотографировать Диану на улицах Нью-Йорка. Она была одета в футболку с надписью All i need is love и черные спортивные брюки adidas. Повседневный лук дополнили черные солнечные очки, красная сумка и шлепки.

Напоним, Ридус и Крюгер вместе уже три года. Как это часто бывает, пара познакомилась на съемках: актеры вместе играли в фильме «Небо». Однако Диана тогда была несвободна, ради возлюбленного звезде пришлось расстаться с Джошуа Джексоном , с которым она встречалась больше десяти лет. Для Ридуса, получившего известность благодаря сериалу «Ходячие мертвецы», малыш станет вторым ребенком: актер воспитывает 18-летнего сына Мингуса от модели Хелены Кристенсен

