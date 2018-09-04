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Танцуй, будто никто не смотрит: видео самых безбашенных брачных танцев среди птиц
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Танцуй, будто никто не смотрит: видео самых безбашенных брачных танцев среди птиц 

Sputnik Грузия 4 сентября 2018
Фото: Sputnik Грузия
В дикой природе у каждого животного свое уникальное поведение во время брачного периода, но эти южноамериканские птицы точно переплюнут всех
На этом видео показаны чубатые поганки — одни их самых редких птиц в Южной Америке. Всего насчитывается около 800 представителей этого вида, из-за чего в 2012 году Международный союз охраны природы внес их в список животных, находящихся на грани полного исчезновения.
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Чубатые поганки живут в Патагонии — это южная часть Южной Америки. На кадрах показан их брачный ритуал — танцы. Они очень мило и активно двигают своей головой из стороны в сторону, ныряют и делают много чего другого. Своими действиями они действительно напоминают обычные человеческие танцы.
Это видео — отрывок из получасового документального фильма о чубатых поганках «Танго на ветру» (Tango in the Wind). Его сняли в 2017 году году, чтобы рассказать о птицах больше и обратить внимание на угрозу их исчезновения.
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