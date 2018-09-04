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В Волгограде в библиотеке Горького состоится встреча с писателями
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В Волгограде в библиотеке Горького состоится встреча с писателями 

АиФ Волгоград 4 сентября 2018
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградской областной универсальной библиотеке пройдут лекции, посвященные жизни и творчеству Максима Горького, а также встреча с российскими писателями Валерием Поволяевым и Виталием Пищенко.
По данным пресс-службы областного комитета культуры, 9 сентября лауреат всероссийского конкурса «Лучший лектор страны» Виктор Степаненко расскажет читателям о жизни и творчестве Максима Горького, познакомит гостей с его ранними произведениями (начало в 15:00, возрастная категория 16+).
10 сентября состоится встреча с Валерием Поволяевым и Виталием Пищенко.
Валерий Поволяев — автор более 90 произведений разных жанров. Многие из них переведены на иностранные языки. По его повести «Тихая застава» был снят одноименный фильм. В 2018 году за серию книг «Во имя Победы» он был удостоен Государственной премии Георгия Жукова.
Виталий Пищенко работает в жанре фантастической прозы, возглавляет международный Совет по фантастической и приключенческой литературе, лауреат многих литературных премий. Встречу с ним проведут волгоградские писатели Евгений Лукин и Александр Цуканов (начало в 17:30. Возрастные ограничения: 12+).
Справки по телефонам (8442) 33-20-21, +8-902-382-01-62 (Ольга Маруга)
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