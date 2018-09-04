Бокс-офис России: «Страшная месть» стартовала чуть лучше предыдущих частей

Главная премьера этой недели — отечественный фэнтези-триллер «Гоголь. Страшная месть» — вытянула российский прокат за планку в 2,1 миллиона проданных билетов и больше половины миллиарда валовой кассы. Правда не без помощи семейного экшена «Альфа», собравшего на вторые выходные 123 млн Остальные релизы заработали сильно меньше сотни.

Финальная часть киносериала «Гоголь» раскрыла тайну Темного всадника практически в начале фильма, порадовала еще несколькими сюжетными поворотами по ходу действия, удивила «Аквариумом» на финальных титрах и выручила за уик-энд 229,6 миллионов. Для сравнения: у первой части было 215,7 млн, а у второй — 218,4.

Романтическая комедия «Как женить холостяка» с Киану Ривзом заработала в первый уик-энд 29,7 млн Это не богато для Киану, но нормально для мелодрамы, жанра, который сейчас совсем не на пике популярности.

Предварительные данные о топ-10 российского бокс-офиса за период с 30 августа 2 сентября 2018 года выглядят так:

Гоголь. Страшная месть — 229,6 млн (первая неделя)

Альфа — 123 млн (вторая неделя)

Мег: Монстр глубины — 34,5 млн (четвертая неделя)

Как женить холостяка — 29,7 млн (первая неделя)

Принцесса и дракон — 24 млн (вторая неделя)

Монстры на каникулах 3: Море зовет — 22,8 млн (восьмая неделя)

Днюха! — 12,1 млн (вторая неделя)

Выжившие — 7,2 млн (первая неделя)

22 мили — 6,8 млн (вторая неделя)

На этой неделе в прокат выходит боевик «Великий уравнитель 2» с Дензелом Вашингтоном, российская драма «История одного назначения» с графом Толстым и актрисой Ириной Горбачевой , подростковый триллер «Темные отражения», фантастический боевик «Кин» и ужастик «Мара. Пожиратель снов». Здравствуй, осень, мы скучали.

Источники: Бюллетень кинопрокатчика и ЕАИС