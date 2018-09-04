Молодёжная театральная премия «Прорыв» открыла приём заявок 

Традиционно работа Премии пройдет в три этапа. Первый — приём заявок — завершится 30 сентября. Театры города могут выдвинуть работы, созданные с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года. После к отсмотру спектаклей приступит Номинационный совет Премии — авторитетные критики, признанные театральные деятели сформируют шорт-лист участников для каждой из шести номинаций. Напомним, что Премию вручают в номинациях «Лучшая актриса», «Лучший актер», «Лучший режиссер», «Лучшая роль второго плана», «Лучший художник» и «Лучший менеджер». Определит победителей профессиональное жюри премии. О составе Номинационного совета и жюри будет объявлено отдельно. Подробно о порядке подачи заявки можно узнать на официальном сайте — http://www.premiyaproryv.ru/o-premii. В прошлом сезоне театры оргкомитет получил 204 заявки, при этом рекордное количество — от негосударственных театральных проектов (105). Подробнее о Премии Возникла в 2008 году как совместная инициатива Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Приют комедианта» и театральных критиков Жанны Зарецкой и Андрея Пронина, при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Задача премии — поощрение и продвижение молодых профессионалов петербургской драматической сцены: как их самостоятельных творческих работ, так и работ, созданных в рамках государственных театральных стационаров. «Прорыв» стремится привлечь внимание профессионалов и публики к наиболее ярким молодым дарованиям, которые, возможно, составят будущую славу петербургского и российского театра. В сфере интереса премии — режиссеры, актеры, театральные художники и менеджеры драматического театра. «Прорыв» отдает предпочтение работам новаторского или экспериментального характера, считая своей задачей также поддержку инновационных подходов к развитию театрального процесса.
По материалам пресс-службы Премии «Прорыв»