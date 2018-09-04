17 сентября начинаются «Дни Островского в Костроме»

С 17 по 23 сентября в Костроме пройдет Международный театральный фестиваль «Дни Островского». Он был основан в 1973 году.

Об этом сообщили в департаменте культуры области. На сценах Костромы состоятся спектакли восьми театров из разных городов — Смоленска и Тамбова, Липецка и Бобруйска, Кинешмы, Рыбинска и Кимры. Каждая труппа представит свое видение драматургии Александра Островского

В первый день, 17 сентября, смоленский государственный драматический театр имени Грибоедова покажет спектакль «Поздняя любовь». На сцене КВЦ «Губернский» представят спектакль тамбовского театра «Аферисты».

18 сентября кинешемские артисты поставят любимую в Костроме «Снегурочку». 19 сентября рыбинский драматический театр познакомит зрителей с «Красавцем мужчиной».

20 сентября кимрский театр драмы и комедии покажет пьесу «На бойком месте». На следующий день хозяева фестиваля — костромской государственный драматический театр имени Островского — представят постановку «Женитьба Белугина».

22 сентября могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича представит спектакль «Пучина», а 23 сентября артисты липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого покажут «Правда хорошо, а счастье лучше».