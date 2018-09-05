На гастроли в Красноярск приехал легендарный московский театр кукол

На гастроли в Красноярск приехал Государственный Академический Центральный Театр Кукол имени С. В. Образцова. Это масштабное культурное событие, последний раз артисты легендарного московского театра кукол выступали в краевом центре 50 лет назад.

Театр известен во всем мире. Репертуар, который будет представлен в Красноярске, рассчитан на разную возрастную аудиторию.

«Для маленьких зрителей у нас есть спектакль «Три поросенка». Это постановка Екатерины Образцовой , внучки основателя театра. Так же мы привезли премьерный спектакль «Турандот», который на своей сцене сыграли всего три раза. Это наша первая попытка показать этот масштабный спектакль абсолютно в других условиях и на другой площадке. В Красноярске он пройдет на сцене драматического театра им. А. С. Пушкина. В Красноярском театре кукол мы покажем спектакль «Снеговик» по мотивам Г. Х. Андерсена — камерную историю о любви. Постановка получила награду на театральном фестивале «Золотая Маска». И, конечно же, спектакль — визитную карточку театра им С. В. Образцова «Необыкновенный концерт», — рассказал главный режиссер столичного театра Борис Константинов

Гастроли в Красноярске продлятся с 5 по 9 сентября. 10 сентября артисты театра кукол им. С. В. Образцова выступят в Железногорске.

фото: КГАУК «Красноярский театр кукол»