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На гастроли в Красноярск приехал легендарный московский театр кукол
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На гастроли в Красноярск приехал легендарный московский театр кукол 

sibnovosti.ru + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: sibnovosti.ru
На гастроли в Красноярск приехал Государственный Академический Центральный Театр Кукол имени С. В. Образцова. Это масштабное культурное событие, последний раз артисты легендарного московского театра кукол выступали в краевом центре 50 лет назад.
Театр известен во всем мире. Репертуар, который будет представлен в Красноярске, рассчитан на разную возрастную аудиторию.
«Для маленьких зрителей у нас есть спектакль «Три поросенка». Это постановка Екатерины Образцовой, внучки основателя театра. Так же мы привезли премьерный спектакль «Турандот», который на своей сцене сыграли всего три раза. Это наша первая попытка показать этот масштабный спектакль абсолютно в других условиях и на другой площадке. В Красноярске он пройдет на сцене драматического театра им. А. С. Пушкина. В Красноярском театре кукол мы покажем спектакль «Снеговик» по мотивам Г. Х. Андерсена — камерную историю о любви. Постановка получила награду на театральном фестивале «Золотая Маска». И, конечно же, спектакль — визитную карточку театра им С. В. Образцова «Необыкновенный концерт», — рассказал главный режиссер столичного театра Борис Константинов.
Гастроли в Красноярске продлятся с 5 по 9 сентября. 10 сентября артисты театра кукол им. С. В. Образцова выступят в Железногорске.
фото: КГАУК «Красноярский театр кукол»
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