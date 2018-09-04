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Съёмки фильма на «Витязе» в Музее Мирового океана можно будет посмотреть онлайн
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Съёмки фильма на «Витязе» в Музее Мирового океана можно будет посмотреть онлайн 

Клопс.Ru 4 сентября 2018
Видео, снятое веб-камерой, будет доступно на сайте учреждения, сообщает пресс-служба музея.
"Обращаем ваше внимание, что 5 сентября (среда) на территории Музея Мирового океана на НИС «Витязь» пройдут съёмки телевизионного художественного проекта. Мы надеемся, что неудобства, связанные со съёмками, компенсируются возможностью понаблюдать за работой киносъёмочной группы и взять автограф у известных актёров. Для домоседов предусмотрена дополнительная опция, которая позволит в режиме онлайн насладиться подробностями кинопроцесса. Для этого достаточно зайти на сайт музея и включить веб-камеру (значок расположен на главной странице сайта)", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в этот день НИС «Витязь» будет работать в ограниченном режиме и полностью закроется для посетителей с 10:00 до 14:30. В музее попросили отнестись с пониманием к неудобствам, которые могут возникнуть при передвижении по набережной во время работы съёмочной группы.
В Калининграде 1 сентября начались съёмки многосерийного телевизионного художественного фильма «Порт». Музей Мирового океана предоставил для съёмок такие объекты, как НИС «Витязь», «Космонавт Виктор Пацаев», а также открытую территорию.
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