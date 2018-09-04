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Красавцы Love Radio названы лучшим радиошоу страны
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Красавцы Love Radio названы лучшим радиошоу страны 

WDay.ru 4 сентября 2018
Фото: WDay.ru
Утреннее шоу удостоили самой престижной наградой в сфере российского радиовещания.
31 августа Денис Курочкин и Александр Соколов получили свой радийный «Оскар». Российская Академия Радио подвела итоги Национальной премии «Радиомания-2018». С 2002 года она отмечает достижения в эфире и за его пределами. Утреннее шоу «Красавцы» Love Radio удостоилось «Золотого микрофона» в номинации «Радиошоу».
Церемония награждения по традиции прошла с участием популярных российских артистов. На сцену Crocus City Hall вышли лидеры радийных хит-парадов: Ёлка, Burito, Emin, Игорь Николаев, Валерия, Джиган feat. Артем Качер, Artik & Asti, MARUV, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, SEREBRO, Слава. Самые успешные музыканты, песни которых чаще всего звучали в российском радиоэфире в 2017 году, удостоились специальной награды «Радиохит-2018». Провели церемонию Александр Олешко и Яна Чурикова.
Однако звездный час Love Radio не закончился только на «Красавцах». В номинации «Продвижение радиостанции, неэфирный проект» победу одержало Big Love Show 2018. Получить главную профессиональную награду на сцену поднялись руководители Love Radio: генеральный директор Юлия Голубева и генеральный продюсер Андрей Трофимов.
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