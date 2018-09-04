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Шлитци Сертис: как сложилась судьба самого известного уродца XX века
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Шлитци Сертис: как сложилась судьба самого известного уродца XX века 

Anews 4 сентября 2018
Фото: Anews
Несмотря на странный внешний вид и сценический образ Шлитци Сёртис завоевал обожание публики. В первой половине XX века большинство посетителей цирка и подобных представлений знали этого доброго и уникального человека в лицо. Даже современные граждане хотя бы раз встречали на просторах сети фото или видео с участием Шлитци, но при этом далеко не каждый знает каким на самом деле был этот человек. О биографии Шлитци Сёртиса известно достаточно немного, а историки могут лишь предполагать как развивалось детство актера. Его настоящее имя, дата или даже место появления на свет неизвестны, но на могильной плите указано, что он родился 10 сентября 1901 года на просторах Бронкса. Предполагаемой датой рождения называют также 1892 год. Учитывая практику того периода, ученые почти уверены, что родители отказались от недоразвитого сына. Его опекунами являлись уличные циркачи, которые также были его работодателями, а ответственность за него переходила из рук в руки в зависимости от того, в какой труппе он работал. Врожденная микроцефалия привела к существенному уменьшению размера мозга у Шлитци, а также к маленькому росту, близорукости и ярко выраженной умственной отсталости. Считается, что актер имел интеллект трехлетнего ребенка, мог воспроизводить отдельные слова, но понимал почти все, что ему говорили. У него наблюдалась выраженная способность к подражанию, однако он был не в состоянии полностью заботиться о себе. Шлитци выступал с самыми известными «уродцами» начала XX века, запомнившись зрителю весельем и улыбкой. За период своей карьеры он выступил на сцене ряда известных в США цирков, но настоящая популярность пришла к нему после выпуска фильма «Уродцы». Роли в данном кино исполняли цирковые актеры, имеющие физические изъяны. Просмотр киноленты запретили на 30 лет, но за это время Шлитци успел появиться еще в нескольких работах. Переломный момент в жизни наступил в 1935, когда промышлявший дрессурой Джордж Сёртис дал ему свою фамилию, окружив заботой. До 1965 года циркач на сцену шел с особым рвением, но счастье погибло вместе с его старшим наставником. Дочь дрессировщика не имела намерения водить дела со Шлитци, и несчастный оказался в стенах психиатрической больницы. О том, что Шлитци закрыт в сумасшедшем доме, прознал иллюзионист Билл Ункс. При помощи «великого дурачка» мужчина решил заработать денег. Такое сотрудничество оказалось полезным и для Шлитци, который без сцены пребывал в подавленном состоянии. Ункс уверил медиков, что пациент сможет продолжить карьеру под руководством Сэма Александера. Продолжались выступления до 1968 года, а его жизнь оборвалась в 1971 из-за пневмонии.]]>
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