Поверх барьеров 

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В субботу, 8 сентября, при активной поддержке Правительства Москвы стартует XVIII Международный телекинофорум «Вместе». Мэр столицы Сергей Собянин поздравил участников и пожелал им успешной работы, отметив, что в этом году у форума есть особенность: он начинается в один день с Днем Москвы.

На телекинофоруме, который будет проходить в Крыму, ряд мероприятий посвящен столице. Так, в Ялте состоится красочный праздник Московской улицы, столичные артисты выступят перед жителями на концертных площадках, набережной, в школах, колледжах. А также дадут большой гала-концерт «Москва — черноморцам» в севастопольском Доме офицеров Черноморского флота РФ и в самом большом концертном зале Крыма «Юбилейном». Весь день на большом экране на набережной будут демонстрироваться фильмы о Москве и звучать поздравления.

С нынешнего года к телекинофоруму присоединился и возглавил его председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров . Карен Георгиевич привезет в Крым свою новую картину «Решение о ликвидации», продюсером которого является. Она станет фильмом открытия. История режиссера Александра Аравина основана на реальных исторических событиях, проходивших на территории Северной Осетии и Ингушетии. Речь идет о сложнейшей операции российских спецслужб по ликвидации лидера чеченских террористов Шамиля Басаева , который явился прототипом главного отрицательного персонажа картины — Шамиля Базгаева. В основу киносценария легли воспоминания непосредственных участников этой антитеррористической операции.

— Мы счастливы, — рассказывает исполнительный директор телекинофорума «Вместе» Анна Обозная, — после двухлетнего перерыва снова вернуться в Крым, на землю, на которой он когда-то зародился и проходил все эти годы, благодаря усилиям его основоположника Геннадия Селезнева . Мы будем вспоминать Геннадия Николаевича в первый же вечер на особенном мероприятии, где состоится премьера документального фильма студии «Дебют» Бориса Токарева «Геннадий Селезнев. Поверх барьеров».

Кинофорум — мероприятие «с бесенком в глазах». Поэтому кроме деловой программы пройдут ночные посиделки «Не в своей роли». Многие артисты и журналисты любят петь, такая возможность будет им предоставлена, и это — повод поближе друг с другом познакомиться.