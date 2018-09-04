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Гей, киберславяне! Вышел тизер-трейлер мультфильма «Киберслав»
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Гей, киберславяне! Вышел тизер-трейлер мультфильма «Киберслав» 

Игромания.ру 4 сентября 2018
Фото: Игромания.ру
Молодой независимый коллектив Evil Pirate Studio опубликовал первый тизер своего проекта, полнометражного мультфильма «Киберслав». Полноценную презентацию с настоящим трейлером авторы обещают представить на следующей неделе.
Мы пока ещё небольшая, но уже очень целеустремленная команда молодых артистов, руки которых так и чешутся делать качественные и крутые анимационные вещи, в каждую из которых мы верим и вкладываем частичку себя.
Мы долгое время корпели над нашим последним авторским проектом и уже совсем скоро презентуем его.
И не удержавшись забежать немного вперёд, мы хотим обозначить, что это проект полнометражного анимационного фильма в сеттинге древнеславянского киберпанка…
Evil Pirate Studio
Для тех, кому слов «древнеславянский киберпанк» покажется недостаточно, студия опубликовала ролик с фрагментами своих проектов. Пока что неизвестно, когда и где мы сможем посмотреть другие мультфильмы, представленные в нарезке.
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