Гей, киберславяне! Вышел тизер-трейлер мультфильма «Киберслав»

Молодой независимый коллектив Evil Pirate Studio опубликовал первый тизер своего проекта, полнометражного мультфильма «Киберслав». Полноценную презентацию с настоящим трейлером авторы обещают представить на следующей неделе.

Мы пока ещё небольшая, но уже очень целеустремленная команда молодых артистов, руки которых так и чешутся делать качественные и крутые анимационные вещи, в каждую из которых мы верим и вкладываем частичку себя.

Мы долгое время корпели над нашим последним авторским проектом и уже совсем скоро презентуем его.

И не удержавшись забежать немного вперёд, мы хотим обозначить, что это проект полнометражного анимационного фильма в сеттинге древнеславянского киберпанка…

Evil Pirate Studio

Для тех, кому слов «древнеславянский киберпанк» покажется недостаточно, студия опубликовала ролик с фрагментами своих проектов. Пока что неизвестно, когда и где мы сможем посмотреть другие мультфильмы, представленные в нарезке.